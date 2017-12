Eesti pere kulutab jõuluostudele keskmiselt 247 eurot, eelkõige ostetakse lastele

Milles seisneb jõulutunne? Millised on kõige populaarsemad jõulukingitused? Kui palju eestlased jõuludele kulutavad?

Ferratum Grupp küsitles 21 riigis üle 20 000 leibkonna, et välja selgitada inimeste jõuluaegsed tarbimisharjumused.

Kui palju Eesti pere jõulude ajal kulutab?

Eesti inimeste kulutused jõuludele on teiste riikidega võrreldes keskmised.

Kõige suuremad jõuludele kulutajad on sel aastal Mehhiko (34,6 %), Rumeenia (31,9 %), Hispaania (29,6 %) ja Brasiilia (28,2 %). Tabeli teisest otsast leiame Horvaatia (14,4 %), Norra (13,4 %), Soome (12,3 %) ja Hollandi (11,8 %) – nendes rikides elavad inimesed teevad võrreldes ülejäänud riikidega jõuludele vähem kulutusi.

Mida sel aastal jõulukingitusteks oodata?

Kõige populaarsema valik on rõivad – selle on esikohale valinud 17,5% vastanutest. Mänguasjad, maiustused ning elektroonika said küsitluses vastavalt teise, kolmanda ja neljanda koha.

Vastajad 11 riigist ütlesid, et rõivad on nende number üks valik kingituste tegemisel. Soome (17,5%) ja Horvaatia (23,9%) kulutavad suure osa leibkonna eelarvest maiustustele ning delikatessidele. Suurbritannia, Rootsi, Austraalia ja Eesti leibkonnad plaanivad aga kulutada rohkem kui 20% pühade eelarvest mänguasjadele.

Mida eestlased jõuluajal ostavad?

Eestlased kulutavad jõuluajal kõige rohkem lastele – palju kulutatakse mänguasjadele.

Mänguasjadele järgnevad maiustused ja delikatessid, kinkekaardid, rõivad ja jalanõud.

Samuti armastavad eestlased jõuluajal reisida. Reisitakse nii kodumaal kui ka välismaal. Eestlased armastavad nädalalõppe spaas ja samuti ka soojamaareise. Reisides ööbivad eestlased suure tõenäosusega Airbnb majades või korterites.

Mis on pühade ajal kõige olulisem?

Inimesed üle maailma peavad pühade ajal kõige olulisemaks ajaveetmist pere ja lähedastega. Seda peab kõige tähtsamaks enam kui 70% küsitluses osalenutest. Sellele järgneb jõulutunde nautimine, mida peavad oluliseks ligi 20% küsitletutest. Kingituste saamist peab tähtsaks kõigest 3% küsitletutest.

Kuidas Ferratum Grupi jõulu-uuringut Christmas Barometer 2017™ läbi viidi? Uuringus osales üle 21 000 leibkonna. Vastajate vanus jäi vahemikku 18–61 ning 58,8 % vastajatest olid naised. Leibkonna netosissetulekud 20 riigis jäid 555–4580 euro vahele. Leibkonnas oli keskmiselt 2,9 liiget.

Uuringu ajal küsiti vastajatelt nende netosissetuleku kohta, kui suured on nende kulutused jõulude ajal, milliseks tegevuseks kulub kõige rohkem raha ja kas nad plaanivad reisimise ajal kasutada Airbnb'd ja mobiilipanka.

Kõik rahasummad olid esitatud iga riigi kohalikus valuutas. Ostujõu objektiivsemaks kajastamiseks valuutad hiljem ühtlustati. Kõik uuringus osalejad olid anonüümsed.