Eesti piimatooteid eksporditakse taas üle mitme aasta Jaapanisse

„Taasalustame Jaapani ekspordiga samm-sammult ning loodame end sealsele tööstuslikule tarbijale aja jooksul üha rohkem tutvustada ja tõestada,“ rääkis Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS juhatuse esimees Katre Kõvask. „Meie konkurentsieeliseks sealsel turul on lõssipulbri tavastandardist kõrgem valgusisaldus, ühtlaselt kõrge kvaliteet ning paindlikud tootmiskogused.“

Kõvaski sõnul on Jaapani ärikultuurile iseloomulik pikaajaline vaade, kus lisaks toodete ja teenuste parimale kvaliteedile hinnatakse kõrgelt usalduslikku suhet koostööpartneritega, mille saavutamine võtab sageli aastaid aega.

„Oleme oma tooteid Jaapanisse eksportinud ka varem, kuid koostöö Marubeniga katkes Tere jaoks keerulistel aegadel 2016. aastal. Seda enam on lepingu taasallkirjastamine Marubeniga meie jaoks märgilise tähendusega. Rahvusvahelisel areenil on juba koostööfaktil Jaapaniga küljes eriline kvaliteedimärk,“ kinnitas Kõvask.

Tarnelepingu allkirjastamisele eelnesid ligi kolmveerand aastat kestnud pingelised läbirääkimised. „Avaldame tänu kõigile, kes mõtlesid kaasa ja panustasid sellesse, et meie eksport Jaapanisse jätkuks. Usun ja loodan, et sellest algab pikaajaline viljakas koostöö,“ märkis Katre Kõvask.

Tere ja Farmi 2017. aasta konsolideeritud käive oli 106 miljonit eurot ning käesolevaks aastaks on ekspordi osakaal käibest kasvanud 20%-ni.