Eesti pilved on jõudnud maailma taevakaardile

Kuvatõmmis

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) 2017. aasta kalender on pühendatud pilvedele. Kalendrisse on kogutud parimad WMO Facebook´i konkursile laekunud fotodest, teiste seas on kalendris ka Jõgeva gümnasistsi Kairo Kiitsaku pilvepilt.