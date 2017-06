Eesti raiemeister 2017 on Luua Metsanduskooli õpetaja Helvis Koort

Täna peeti Rakveres Eesti meistrivõistlusi raiespordis. Viie ala kokkuvõttes tuli võitjaks ja eesti meistriks 2017 Luua Metsanduskoolis õpetajaametit pidav Helvis Koort. Teisele kohale tõusis samuti Luua Metsanduskooli õpetaja Janno Traks ning kolmandale kohale tuli mainekas raiesportlane Taavi Ehrpais.

Tegelikult oli esikolmik paigas juba nelja ala - langetamise, saeketi vahetuse, kombineeritud järkamise ja täpsussaagimise järel. Viimane ala, laasimine, esikolmikusse muudatusi ei toonud. Tulevased medalimehed aga siis veel rõõmustada ei saanud, sest viimase ala tulemused oleksid võinud pjedestaalile tuua veel mitmed mehed. Laasimine õnnestus aga meestel suuremate vigadeta ning tasuks tulid kõrged kohad.

Taavi Ehrpais Foto: Toomas Kelt

Eesti raiemeister 2017 Helvis Koort rääkis, et võit on kahtlemata rõõmustav: „Kümme aastat pikka trenni ja lõpuks on tulemus käes! See aasta tuleb veel TOP 10, mis tuleb ka hea tulemusega ära teha. Ees ootavad ka järgmise aasta võistlused. Eesmärgiks on pääseda raiespordi maailmameistrivõistlustele,“ rääkis värske meister.

Koort, kes töötab Luua Metsanduskoolis õpetajana, annab oma kogemusi edasi ka paljudele tulevastele metsameestele. Samuti juhendab ta koolis algajaid raiesportlasi. Neile oli tal kaks soovitust: “Tööd tuleb teha. Ja ei tohi loobuda, kui asjad kohe välja ei tule, vaid tuleb ikka edasi pingutada!“

Janno Traks Foto: Toomas Kelt

Kolmandale kohale tulnud Taavi Ehrpias on kogenud raiesportlane, mitmekordne Eesti meister ja maailmameistrivõistluste medalimees. Tänaseid tulemusi hindas Ehrpais keskmisteks. „Ükski ala otseselt alt ei vedanud, aga täna polnud lihtsalt säravaid tulemusi. Ühelgi alal ei eksinud, aga laasimises tuli ikkagi üks viga, see oli liiast. Üldiselt aga on hea meel, et võitis jälle üks selline mees, kes pole varem seda kohta saanud. Ma olen väga rahul!“

Helvis Koort Foto: Toomas Kelt

Ehrpais lisas, et teda rõõmustas ka Eesti võistlejate üldine edu. „Eesti meistrivõistlustel olid esinelikus ainult Eesti sportlased. Seda pole ammu juhtunud! Ikka tuleb mõni Läti, Leedu, Soome või valgevene võistleja ka sekka, täna aga puhas Eesti meeste edu!“

Raiespordivõistlustel võisteldakse viiel alal – langetamine, saeketi vahetus, kombineeritud järkamine, täpsussaagimine ja laasimine.