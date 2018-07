Eesti Raudtee on seadnud eesmärgiks järgmise aasta alguses Kiiev-Riia rongiga ühendada Tallinna

Ukraina aseminister Jurij Lavrenjuk on kirjutanud, et Kiievist hakkab see väljuma kell 15 ning Riias olema järgmise päeva hommikul kell 6 ehk sõidu pikkuseks kujuneb 15 tundi. Samas kirjutas Õhtuleht, et Eesti Raudtee arvutuste kohaselt kestaks sõit Kiievist Tallinnasse 25 tundi.

Laidvee ütleb, et kaubarongi praegu Tallinn-Kiiev marsruudil ei sõida, aga üksikud vagunid liiguvad.

Plaan käidi esimest korda avalikult välja aasta eest, mil Omeljan soovis ühendada viie riigi pealinnad ning hiljem liita neile ka Odessa.

Krjukivski vagunitehaselt on praeguseks ostetud 28 uut vagunit ning kupeevaguni pileti hind Riiast Kiievisse hakkab olema ligikaudu 1855 grivnat ehk 60 eurot.