Eesti suurim päikeseelektrijaam kerkis paari kuuga

FootonVolt juhatuse liige Marek-Andres Kauts ütles, et Hiiumaa valiti päikesepargi asukohaks, kuna siin on muu Eestiga võrreldes kõige rohkem päikeselisi päevi ja talvel kõige vähem lund.

Pärast ligi aasta käinud ettevalmistusi väljastas Hiiu vallavalitsus ehitusloa Kärdla päikeseelektrijaama püstitamiseks veebruari algul.

Nüüdseks on Eesti suurim, 3240 päikese paneelist koosnev 1,1-megavatine elektrijaam valmis, kirjutab Hiiu Leht.

ASi FootonVolt päikeseelektrijaam laiub 25 000 ruutmeetril ja on ettevõtte, nagu ka Hiiu saare jaoks, esimene nii suure võimsusega päikese elektrijaam. Kui jaam töötab maksimaalsel võimsusel, katab see ligikaudu kogu Kärdla linna suvise tarbimise.

Osa jaama paneele juba töötab. Praegu on käimas jaama võrku ühendamise protseduurid ja võrgukatsetused, mis loodetakse lõpetada aprillikuuga. “Võrguga liitumine on veel Elektrilevi asjaajamise taga, aga valmidus elektrit toota on meie poolt olemas,” kinnitas ASi Footon Volt ehitusvaldkonna juht Allan Kompus.

FootonVolt juhatuse liige Marek-Andres Kauts ütles valminud ehitist vaatamas käinud vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile, et Hiiumaa valiti päikesepargi asukohaks, kuna siin on muu Eestiga võrreldes kõige rohkem päikeselisi päevi ja talvel kõige vähem lund. “Väga oluline on ka kohalike inimeste hea vastuvõtt,” ütles Kauts. Kompus lisas, et kõik sujus üsna ladusalt: omavalitsuste poolt oli kindel soov, et jaam teoks saaks.