Eesti tootjate kanamunades suvel Euroopas leitud fiproniili ei tuvastatud

Veterinaar- ja Toiduameti tellitud pestitsiidianalüüsidest kodumaiste munatootjate juures pestitsiid fiproniili ega teisi keelatud aineid ei leitud.

Seoses Euroopa kanamunadest leitud pestitsiidi fiproniiliga tellis Veterinaar- ja Toiduamet laborianalüüsid võimaliku fiproniili sisalduse kohta viieteistkümne kodumaise munatootja, sealhulgas seitsme mahefarmeri kanamunade osas. Mitte ühestki proovist keelatud pestitsiidi fiproniili ega ka teisi keelatud aineid ei tuvastatud.

Lisaks võeti proove ühe suurettevõtte kanalihast ning ka sealt fiproniili ei leitud. Munadest ja kanalihast võeti kokku 22 proovi. Septembris ja oktoobris kontrollis Veterinaar- ja Toiduamet 30 suuremat linnufarmi tuvastamaks, kas kanadel on esinenud kanalesta ning milliseid pestitsiide on nende tõrjeks kasutatud. Selgus, et Eesti lindlates keelatud aineid parasiitide tõrjeks ei kasutata.

Belgia teavitas suvel Euroopa komisjoni, et on leidnud pestitsiidiga fiproniil saastunud kanamune. Fiproniili kasutati ebaseaduslikult kanalestade tõrjeks munakanadel.