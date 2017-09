Eesti vanim õpetaja on 85aastane Gladys-Friederike Kuum

Üldhariduskoolide õpetajaist 11% on pensioniealised ning lähiaastail jõuab pensioniikka märkimisväärne hulk õpetajaid. Eesti vanim õpetaja on äsja 85. sünnipäeva tähistanud Gladys-Friederike Kuum, kes õpetab keemiat ja bioloogiat Maardu gümnaasiumi õhtuses osakonnas.

Kuuekümnendat tööaastat alustava Kuuma kuldreegel on: õpetaja peab leidma alati tee, kuidas lahendada olukord ilma konfliktita.

Gladys-Friederike Kuum lõpetas 1957. aastal Tallinna pedagoogilise instituudi keemia ja bioloogia keskkooliõpetaja eriala ja suunati koos kursusekaaslasest abikaasaga Kunda kooli. Aastaid töötas ta Tondiraba keskkoolis. Viimased 14 aastat on alati heatujulise Kuuma juhatusel loodusteadusi õppinud Maardu noored.

Kuum tunnistas Õpetajate Lehes, et "õpilastega töötada on huvitav, nad on olnud väga toredad. Ei saa ütelda, et tänapäeva lapsed on halvemad kui varasemad. Mul pole intsidente olnud. Ma ei kahetse oma erialavalikut!".