Eestile kingitakse juubeliks 100 tonni komposti. Anna oma osa!

Teeme Äral sündinud algatus Kompostiljon kogub Eesti looduse hoidmiseks kokku 100 tonni viljakat kompostmulda ning kingib selle loomulikult sajandat sünnipäeva tähistavale Eestile.

“Eesti muld on meile olnud elu lätteks läbi aegade. Oleme teda kaevanud, harinud, väetanud ja hoidnud. Vihmajärgsel värskel mullal on kodumaa lõhn. Mullast saame oma toidu ja väe. Mullal on tõestatud stressivastane toime. Mis oleks parim kingitus kui õnnelikud inimesed ja 100 tonni puhast Eestimaad juures."

Nõnda kirjutavad hea komposteerimise õpetajad oma kodulehel.

„Juubelisuvel on kõigil rohenäppudel aias toimetamise kõrvalt nüüd hea võimalus juubelipidustustes kaasa lüüa. Kutsume kõiki eestimaalasi üles kompostima bio- ja aiasaadustest puhast Eesti mulda ning kinkima selle sümboolselt Eestimaale,” rääkis kingituse üks eestvedajatest Anni Raie. „Üks tavamõõtmetes kompostikast valmistab umbes ühe tonni viljakat kompostimulda. Saja tonni mulla saamiseks ootame liituma vähemalt sadat inimest,“ lisas Raie.

Kingituse teise eestvedaja Angela Hollo sõnul aitab antud kingitus viia meid tagasi juurte juurde ning äratada uuesti ellu vanad teadmised. „Eestlastena väärtustame loodust ning soovime hoida oma keskkonna puhta ning jätkusuutlikuna. Selle kingitusega hoiame maad ja loodust ning vähendame prügi,” lisas Hollo.