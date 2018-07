Eestimaa külade lood tahetakse raamatusse kirja panna

Külad üle Eesti koguvad usinalt oma lugusid, et need ühel hetkel raamatuks vormida.

"Külad on kogu aeg olnud aktiivsed oma ajalugu talletama. Seda on tarvis, et ka saja aasta pärast oleks meie järeltulijatel võimalik Eesti külade sünni, pärandi ja kultuurilooga tutvuda," toonitas Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse esimees Krista Habakukk.

Tema sõnul plaanib Kodukant info külaraamatute kohta kokku koguda, kaardistada ning säilitada. "Siis on hea hiljem vaadata, millised külas ja millest kirjutatud," rääkis Habakukk.

Iseäranis Eesti juubeliaastal ilmub suur hulk väärikaid ajalooraamatuid - hiljuti üllitas näiteks Ingliste küla 548-leheküljelise mahuka teose "Ingliste sõnas ja pildis".

"Arhiivimaterjalidega tutvudes on selgunud, et Ingliste küla (Helule) on kirjalikes allikates esmakordselt mainitud mõnevõrra varem kui seni teadsime - juba 1379. Seega saame 2019. aastal tähistada Ingliste esmamainimise 640. aastapäeva," kirjutab raamatu koostaja Aare Hindremäe oma eessõnas. Raamat ilmus Eesti juubeliaastal ning kuulub samuti kohaliku kogukonna poolt üle antud EV100 kingituste hulka.

"See on parim näide suurepärasest uurimistööst küla ajaloo kohta ning võiks olla eeskujuks külaraamatute koostamisel," kiidab projekti "EV100 igas külas" koordinaator Merle Jantson Ingliste küla mahukat ajalookogumikku.