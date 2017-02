Eestimaa loomakaitse liit palub: aita liialt vara talveunest ärganud siili

Siilid Foto: Karin Kaljuläte

Kuna talv on sel aastal harjumatult soe, ajab see segadusse ka talveund magavad loomad, nii on lugu ka siilidega. Eestimaa loomakaitse liit õpetab, mida teha talveunest ärganud uimase siiliga.