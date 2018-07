Eestis esineb maailma mõjukamaid mahepõllumajanduse aktiviste dr Vandana Shiva

11. juulil esineb Harjumaal Lilleorus toimuval kestliku arengu konverentsil “Teadlike kogukondade tarkus” maailma mõjukamaid naisi dr Vandana Shiva – teadlane, kes on tuntust kogunud GMO vastase võitluse ning mahepõllunduse, naiste õiguste ja kohalike kogukondade tulise eestkõnelejana.

Ajakiri Forbes valis ta 2010. aastal maailma seitsme mõjukama naise sekka. 1993. aastal pälvis ta oma töö eest ka alternatiivseks Nobeliks nimetatud Õige Eluviisi Auhinna (Right Livelihood Award). Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osalenud kümnetes filmides.

Lilleoru õppekeskuses toimuval rahvusvahelisel konverentsil räägib Vandana Shiva mahepõllunduse edendamisest ja oma koostööst kohalike kogukondadega mitmel pool maailmas. Oma töös on ta pühendunud sellele, et vähendada tööstusliku toidutootmise laastavat mõju mullale, liigirikkusele ja kohalikele kogukondadele. Hetkel nõustab ta muuhulgas Bhutani valitsust, et muuta Bhutan 100% maheriigiks.

“Maailma ökokülade ühenduse konverents toob Eestisse kokku palju uuenduslikke ideid ja praktikaid,” ütleb põhjamaade mõjukaimate naiste hulka valitud moe-, teatri- ja filmikunstnik Reet Aus, kes samuti konverentsil üles astub. “Kõik need lahendused on suunatud meie elu parandamiseks ja turvalisema tuleviku kujundamiseks. Jätkusuutlikkuse valdkond on kiiresti arenev ja on lihtsalt suurepärane, et see konverents toimub siin Eestis ja meil on lihtne sellest osa saada.