"Näen, et on palju jahiturismi vahendajaid, keda ei huvita, kuidas asi tehtud on," ütleb De Pizzol. "Eestis on nii, et praktiliselt igaüks võib jahti korraldada, ja selles ongi probleem."

Mees ise tegutseb vastavalt Eesti jahireeglitele ning omab siinset jahitunnistust. Talle paistab, et aastatega on välismaalaste huvi Eestisse jahile tulla suurenenud. "Reklaamitakse, et tulge Eestisse, siin pole limiiti," viitab De Pizzol konkurentidest jahikorraldajate meetoditele.

"Kui tahame, et jahisaak ei oleks liiga suur, siis peaks seda lihtsalt reguleerima," pakub De Pizzol lahendust ebaeetiliselt suurtele saakidele, mille pildid sügiseti internetis levivad. Enda sõnul seab ta korraga lastud hanedele ja partidele jahieetikast tulenevalt piiri.