Eestis kasvatatud hobune võitis noorhobuste maailmameistrivõistlustel kuuenda koha

"Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi tõuraamatu aretuspõhimõtted, Peeter Viiardi aretusvalikud ja Paul Arguse sõidustiil jõudsid taas maailma noorhobuste tšempionaadil finaali," kirjutab ratsaliidu kodulehel sporthobuste kasvatajate seltsi juht Raigo Kollom ning nendib, et konkurents oli ülipingeline.

Viieaastaste hobuste klassis võistelnud ruun Ping Pong alustas võistlust koos 228 hobusega. Kahe puhta sõiduga jõudis ta finaali 47 hulka, finaalis pääses ümberhüpetele ainult seitse hobust.

"Eesti sporthobuste tõuraamatule toob aga Ping Pong V edu kindlasti täiendavat rahvusvahelist tähelepanu, sest nagu eelmistel aastatel, jõudsid ka tänavu kahe puhta sõiduga finaali vaid väga vähesed tõuraamatud, suurte ja vanade tõuraamatute kõrval lisaks eesti sporthobuste tõuraamatule vaid Itaalia SI ja Saksamaa lõunaosa vanu tõuraamatuid ühendav DtPf, needki meie kümneid kordi suuremad," kirjutab Kollom.

Aretuslikult on Ping Pong V üks paljudest, kes tõestab oma isaisa A Pikachu De Muze`i erakordsust hüppeomaduste pärandajana. Riike, kelle tõuraamatud finaalis esindatud olid, oli kokku vaid üheksa.

Ja nagu paaril eelmisel aastal, ei saa ka Kollomi sõnul tänavugi märkimata jätta meie ratsanike meisterlikkust ja külma närvi: "Paul Argus tegi eriti finaalis vaat et kõige ilusamad sõidud. Tema ühtlane, kindel ja täpne koostöö hobusega erines paljude ratsanike rabelemisest ja Ping Pong V näis vana kogenud hobusena mõnede palju suurema võimsusega, aga juhuslike meeletute hüpetega hobuste taustal. On kohe näha, et Pauli tugevus ei seisne mitte ainult tasakaalus sadulas, vaid ka kogu eelnevas tasakaalukas töös."

Allikas: ratsaliit.ee