Eestis on koole, kus ei osata Wordigi kasutada

Eestis on koole, kus osa õpilasi ei oska e-kirjadele fotosid ja tekstimanuseid lisada ja jäävad hätta isegi Wordi kasutamisega.

HITSA ja Praxis esitlesid 16. mail Tallinnas värskelt valminud digioskuste uuringut. Uuring tehti veebiküsitluse vormis ning selles osales 1549 õpetajat ja 11 224 õpilast üle Eesti, kirjutab Õpetajate Leht.

Kinnitust sai juba teada tõsiasi, et meie koolide digitase on väga erinev. On suurepäraseid koole, kus lapsed juba esimeses klassis programmeerivad – kui mitte muul moel, siis Lego roboteid juhtides. Paraku on ka koole, kus osa õpilasi ei oska e-kirjadele fotosid ja tekstimanuseid lisada ja jäävad hätta isegi Wordi kasutamisega. Õpetajaid on samuti väga erinevaid. Osa on heal rahvusvahelisel tasemel. Teine osa ei tea veel, mis on digipädevus. Lisaks paras hulk pedagooge, kes on põhimõtteliselt igasuguse digivahendi koolis kasutamise vastu.

Uuring näitab samas, et 97 protsendil õpilastest on nutitelefon ja seda saab tundides õppevahendina kasutada. Programmeerimise jms õppimiseks on paljud koolid taotlenud või ostnud ühiskasutuseks mõeldud tahvel- või sülearvutite komplekte, mis rändavad klassist klassi.