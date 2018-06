Eestis on suhteliselt palju mahemaad, kuid mahetoodete eksport väike

Kogu toidukaupade ekspordist moodustas mahetoodete eksport 2017. aastal 3,6% (2015. aastal 2,4%). Arvestades mahepõllumajandusliku maa suhteliselt kõrget osakaalu Eestis, on mahetoodangu müügi maht (nii jaemüüki kui eksporti) tagasihoidlik.

Eestis oli 2017. aastal ligi 210 tuhat hektarit mahepõllumajanduslikku maad (ca 20% põllumajanduslikust maast), mis asetab Eesti võrdluses Euroopa Liidu teiste riikidega esikümne hulka. Lisaks oli Eestis võimalik korjata erinevaid mahesaadusi (marjad, seened, ravimtaimed) kokku 261 tuhandelt hektarilt.

Eesti turg on aga väike, elanike mahetoodete ostuharjumused ei ole nii tugevad ja ostujõud on väiksem kui arenenumates riikides ning mahetootmise arenguks tuleb turgu otsida ka väljastpoolt Eestit. Kuna suurem osa Eesti mahetootjaid ja käitlejaid on väga väikesed ja eksport eeldab suuremat majandussuutlikkust, siis on eksportijate osakaal mahetootjatest marginaalne.

Ekspordivad üle 50 tootja

2017. aastal müüdi Euroopa Liidu siseselt ja eksporditi kolmandatesse riikidesse vähemalt 50 Eesti mahetootja ja -käitleja toodangut. Kolmandatesse riikidesse eksportis mahetoodangut vähemalt 10 ettevõtet. Paljude mahetootjate toodang jõuab Eestist väljapoole vahendajate ja kokkuostjate kaudu (teravili, elusloomad).