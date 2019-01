Eestit ootab ees telerevolutsioon, nutiseadmed tõrjuvad teleka toast välja

Ivar Soopan

Foto: Tanel Meos

Maailmas on telerevolutsioon täies hoos. Internetis leviva striimingtelevisiooni kasutamist mõõtev ettevõte Conviva avaldas augustis, et aasta jooksul on internetis telepildi vaatamisele kulunud aeg 115% suurenenud.