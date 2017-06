EESTLANE PORTUGALI SUURPÕLENGU KESKEL: Ja siis kihutasime, tuli üle auto, õhku vähe…

“Ja ta tuli ja tuli ja tuli ja siis ainult jooksime – Thor, Mardo, mina ja koerad,” kirjutas täna oma Facebooki-lehel Hiiumaalt pärit Jaanus Rohusaar, kes pääses Portugalis maastikutulekahju eest napilt põgenema. “Ja siis kihutasime, tuli üle auto, õhku vähe ja nüüd ookeani ääres, vesi ühel pool.”

Rohusaare maja õnneks maha ei põlenud. “Kõik on põlenud, aga maja on alles, sõprade maja samuti,” kirjutas arhitektiharidusega mees.

“Saime kihutades pakku, leegid käisid üle auto. Hea on elada ja kogeda olude paratamatust ja mitmeid sõpru siin, kes elus, aitavad ja toetavad. 38 (kraadi – toim) on palju, kõike on veel liig palju, aga homseks lubas vihma, külma, toetavat. Olen tänulik. Iga lõpp on millegi algus.”

Portugalis on maastikupõlenguis hukkunud vähemalt 61 inimest, osa ohvreid hukkus autodes, kui nad püüdsid leekide eest põgeneda, teatas CNN. Kannatada on saanud 54 inimest.

