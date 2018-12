“Mitte kusagil maailmas ei ole sarnasust oma rahva stereotüübi ja tegelikult mõõdetud isiksuseomaduste vahel,” väitis TÜ professor akadeemik Jüri Allik.

Alliku osalusel tehtud uuringust selgus, et eestlane on kõik see, mida ta arvab venelast mitte olevat ehk venelase peegelpilt.