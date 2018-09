Eestlased Riia toidumessil: kes tahab jala ukse vahele saada, peab leidma lätlasest edasimüüja

„Tänu geograafilisele lähedusele on Läti meie toidutootjatele Soome järel tähtsuselt teine eksporditurg. Tänavu esimesel poolaastal moodustas eksport Lätti pea viiendiku meie põllumajandussaaduste ja toidukaupade koguekspordist. Eesti ettevõtted soovivad messil luua uusi kontakte ja edasi arendada olemasolevaid koostöösuhteid,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Evi Randpere.

Ta räägib, et ühelegi turule, ka Läti omale, pole lihtne pääseda, kuna konkurents on tugev ja loodatakse siiski rohkem, kui turud tegelikult vastu võtta suudavad. Logistilises mõttes on Läti siiski kõige mugavam turg. Järjest rohkem tuleb panna rõhku kvaliteedile ja värskusele, aga paras pähkel on ka teistest eristumine.

„Kõige paremini müüb lätlasele siiski teine lätlane. See tähendab seda, et paljud Eesti ettevõtted, kes tahavad siia tulla, on jala ukse vahele saanud tänu sellele, et neil on oma edasimüüjad Lätis. Kui inimene on kohapeal, on asju lihtsam ajada. Ma ei ütle, et kerge, aga kindlasti lihtsam,“ räägib Randpere, kes üldiselt eestlaste ja lätlaste maitsete vahel suuri erinevusi ei näe.

Paljud väljas uute toodetega

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt korraldatud ühisstendil on esindatud 7 Eesti ettevõtet: Kadarbiku Köögivili OÜ, HeyDay Organic OÜ, Puljong OÜ, Eesti And OÜ, Must Küüslauk OÜ, Dava Foods Estonia AS ja Nõo Lihatööstus AS. Ühtlasi osalevad Eestist messil Decoartis OÜ, Mysnack OÜ, UV Capital OÜ ja Delikatess OÜ.