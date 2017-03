Eestlaste muinasvanem Lembitu ilmub taas Lõhavere linnamäele

Augustis saame täies elusuuruses taas oma muistset esivanemat näha. Tõsi küll, näitlejate kehastatuna ja suvelavastuses, mis jutustab 800 aastat tagasi toimunud Madisepäeva lahinguga kaasnenud sündmustest.

Teatritükk kannab pealkirja „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita“ ning seda etendatakse 17.-20. augustini Olustvere ja Suure-Jaani vahel asuval Lõhavere linnamäel, kus ajalooliste allikate teatel asus Lembitu kodukindlus.

„Tegu pole mitte pelgalt ajaloolise tagasivaatega. Kõrvutame lavastuses ajalugu ja kaasaega, näiteks tõmbame paralleele Euroopa Liiduga. Poliitikat me siiski ajama ei hakka, pigem mõtestame lahti rahvuse olemuse. Lembitu ju ka ei võideldnud tegelikult mitte ristiusu vastu, vaid selle eest, et saaksime ristiusku vastu võttes jääda eestlasteks; selle eest, et meid ei orjastataks. Omal kohal on ka muistse kuninga Lembitu suhted naistega,“ selgitab produtsent ja lavastuses näitlejana üles astuv Silver Kaljula teatritüki tagamaid.

Kuigi Madisepäeva lahing lõppes eestlastele kaotusega, andis see meile jõudu vastu pidada nii pikk orjatöö kui nõukogude okupatsioon. Kui seda lahingut poleks olnud, kas oleksime siis täna rahvana kadunud samamoodi nagu liivlased, vadjalased ja ingerlased? Mida mõtles luuletaja Gustav Suits sajandeid hiljem kirja pandud sõnadega „Saagem eurooplasteks, ent jäägem eestlasteks”? Neile küsimustele püütaksegi sumedatel augustiöödel Lõhavere linnamäel vastust leida.

Peaosades astuvad üles Ott Kartau, Karol Kuntsel ja Vallo Kirs. Lavastuse toob publikuni MTÜ Temufi, kellele see on juba teine suveprojekt. Möödunud aastal esietendus „Tom Sawyeri seiklused“, mida saab vaadata eelolevalgi suvel.

„Lembitu – kuningas ilma kuningriigita“ piletid jõuavad müügile 3. aprilli ning lavastuse näol on tegemist kingitusega Eesti Vabariigile selle 100. sünnipäevaks.

Suvelavastus „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita" Idee Tambet Sova

Autor Urmas Lennuk

Lavastaja/Kunstnik Peep Maasik

Helilooja Kaarel Kuusk

Näitlejad Ott Kartau (Von Krahl), Karol Kuntsel (Vanemuine), Vallo Kirs (Ugala), Silver Kaljula (Must Kast), Karl Laumets (Vanemuine), Jürgen Gansen (Kuressaare Linnateater), Tanel Ting, Ragne Veensalu (Von Krahl), Rauno Kaibiainen (Improteater Impeerium), Artur Linnus, Jaune Kimmel (Rakvere Teater), Kristjan Lüüs (Must Kast), Grete Jürgenson (Rakvere Teater), Märten Matsu (Rakvere Teater), Elar Vahter(TÜVKA 12. lend), Ulrika Tolberg, Andri Arula ja enam kui viiskümmend võitlejat.

Lisainfo www.temufi.com