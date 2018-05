Egiptusest pärit varajases kartulis avastati ohtlik taimekahjustaja

Tarbekartuli turustamise kontrolli käigus tuvastas Põllumajandusamet Egiptusest pärit tarbekartulist ohtliku taimehaiguse kartuli pruun-baktermädaniku (Ralstonia solanacearum).

Eestis ei ole pruun-baktermädanikku siiani esinenud, samuti on see esimene kord, kui see on sisse toodud kartulist tuvastatud.

„Tähtis on siinkohal meeles pidada, et eksootilistest riikidest pärit söögikartulit tuleb kasutada otstarbepäraselt ja kindlasti mitte aiamaale või mujale istutada, kus haigus võib levida edasi nii mulla kui kasteveega. Inimeste tervisele kahjustaja ohtu ei põhjusta,“ ütles Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõunik Mart Kinkar.

Saastunud kartuli maha panekul võib haigus soodsates tingimustes hävitada suurema osa kartulisaagist. Samuti on maaomanikule koormavad tõrjemeetmed, mida haiguskolde tuvastamisel peab kohaldatama. Kartuli pruun-baktermädanik võib kartulimugulates säilida, ilma et haigustunnused avalduksid.

Kõnealune kartulipartii jõudis Eestisse läbi Itaalia ja Läti vaheladude, oli visuaalselt haigustunnusteta ning nõuetekohaselt pakendatud. Kuna teadaolevalt esineb Egiptuses pruun-baktermädanikku, on nähtud ette võtta sealt pärit taimedest ja taimsetest saadustest pisteliselt kontrollproove haiguse laboratoorseks määramiseks.