Ehedal kujul säilinud Läti parteimeeste tuumavarjendis saab nautida musta huumorit ja taastusravi

Kui giid Oskars Okonovs küsib dokumendid varjendiskäiguks enda kätte, on lõbus. Kui ta räägib, et mõnes ruumis ei või pilte teha, on ikka naljakas. Kui mees hakkab tõsimeeli seletama, et varjendi valmimisest saadik samas kohas töötanud ülemuse arvates on osad ruumid strateegilise tähtsusega ning neid ei tohigi pildile jäädvustada, muigad juba teistmoodi.

Ei võta enam kinni, kas mees räägib tõtt ning elab sovjetiliku kolleegi rõhumise all või see on osa tema tumedast tuima näoga esitatud huumorist. Igatahes loovad täisvarustuses säilinud parteibosside tuumavarjend ja osalt samast ajast pärit personal sellise atmosfääri, kus tuumasõjahirmu veel päris tundma ei hakka, kuid saad aru küll, mis õhustikus nõukogude aja õnnetumates asutustes elada võis.