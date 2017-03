Kui ehitusmehed 2010. aastal Muhus asuva Vanatoa turismitalu renoveerimise käigus elamupoolse otsa vana laetala ja teise korruse põranda vahelt Vene armee ratsaväelase mõõga leidsid, oli peremees Erkki Noor kindel, et selline leid väärib majapidamises aukohta.

Vanatoa talu ratsaväelasemõõk tuli välja juhuslikult. Nagu ikka, oli elamu lae peale varutud loomasööta ja igasugust kola ning ehitustööde käigus viskasid mehed parajasti kasutuks muutunud sodi alla, kui heina täis hangu vahelt kukkus välja mõõk. Mehed ruttasid rõõmusõnumiga kohe peremehe juurde, et ootamatut leidu näidata, kirjutab Saarte Hääl.

“Alguses ei osanud miskit aimata, mis relv see täpselt on,” tunnistab Erkki Noor. “Pärast mõningast uurimist internetis sai selgeks, et tegemist on endise Vene armee ratsaväe mõõgaga, mis on valmistatud 1875. aastal. Ja siis hakkasin lähemalt vaatama, kust see siia Vanatoale on võinud saada.”

Muuseumis uurides ja sugupuuga tutvudes sai Erkki Noor teada, et eelmise sajandi algul teenis talu endine peremees Jaan Smuul Vene ratsaväes Tsarskoje Selo auvahtkonnas. Tõenäoliselt võttis ta mõõga pärast teenistust koju tulles kaasa.

Vaata pilti mõõgast SIIT.