Ehitusekspert: Kastre keksukastide rajamise projekti eelarve on ülepaisutatud

Keksuplats Kaagveres. Foto: Argo Ingver

Hoolimata sellest, et Kastre valda lastele kümne keksukasti rajamise kulutatavad 21 000 eurot tundub paljude meelest hiiglaslik summa ning projekti eelarvet esialgu ei avaldatud, on kuluread on nüüdseks selged ja ehitusekspert kinnitab, et eelarve on küll ülepaisutatud, kuid mitte skandaalne.