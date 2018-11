Ehitushiid püüab kõigutada vaevaga kättevõideldud Nabala looduskaitseala alustalasid

Kuna Nabala-Tuhala looduskaitsealal on kogu lubjakivi põhjavee all, siis kardavad kohalikud, et kaevandamine toob kaasa pöördumatud muudatused ning rikuks senise loodusliku tasakaalu. Pildil “keeb” kuulus Tuhala nõiakaev, üks loodukaitseala tuntumaid magneteid.

Tanel Meos