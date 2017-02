Riigikogu esimees Eiki Nestor tõi intervjuus Hiiu Lehele esile kolm asja, millest reede hommikul aastapäevakõnes kõnelda kavatseb.

“Esiteks tahan öelda tänu ühele Hiiumaa tüdrukule, kes mul silmad märjaks tegi, kui vaatasin internetis ühe Hiiumaa kooli kolmanda klassi laste mõtteid Vabariigi aastapäevaks. See tüdruk vastab küsimusele, miks on Eestis hea elada, et siin on toredad inimesed, siin ei lõhke pommid ja ta ei karda, et siin tuleb sõda. Ütlen siiralt, pisarad hakkasid voolama. Kui oled 1992. aastast Eesti riiki ehitanud ja siis üks kümneaastane laps ütleb: ta ei karda, et siin tuleb sõda, siis saad aru: midagi on õigesti läinud... Teiseks. Siiamaani kui maailmas ükskõik kellega kokku saime, võisime öelda, et Eesti on noor riik, pole veel sajaaastanegi. Nüüd saame seda öelda viimast korda. Kolmandaks – muutunud olukord maailmas. Ma ei arva, et me peaksime olema mures, küll aga tähelepanelikud.”