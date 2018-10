EKSIMISE ERI | Maalehe lugejate 14 uskumatut ja usutavat metsa eksimise lugu

Läks mõni aeg edasi, 2014. aastal, kui ta ise viibis lähetusel USAs ja mul oli ema lapsi hoidmas, mõtlesin, et lähen vaatan, kuidas seal siis ikka on lood nende marjade ja seentega. Jätsin auto üsna tõkkepuu juurde, mis oli õnneks üles tõstetud. Taustaks - kui polügoonil on laskmised, siis on tõkkepuu juures märge, et metsas viibimine on eraisikutel keelatud.

Mets tundus selline mõnus ja turvaline, suhteliselt lage - kaugele näha, kuhu auto pargitud. Hakkasin aga minema, korjates marju. Kuna tundsin end turvaliselt, siis ma väga ei pööranud tähelepanu sellele, et maapind oli kupliline. Liikusin küngastest üles-alla ja tiirutasin ka natuke. Ja siis ühel hetkel ma enam ei saanud aru, kuhu auto parkisin.

Proovisin hakata tagasi minema, aga sattusin aina rohkem segadussse, keerutasin ringi ja tundsin, et kõik oli võõras. Helistasin siis abikaasale, kelle esimene küsimus oli see, et miks ma tahvlit, st tahvelarvutit metsa kaasa ei võtnud, millega saaksin ennast positsioneerida.

Tõesti – see on viimane asi, mis mõttes. Metsa minnes on kaasas ikka ämber-nuga-vesi ja heal juhul telefon.

Paanika polügoonil jätkub...

Laila: Kuna abikaasa ei osanud mind aidata, siis andis ta ühe oma kolleegi numbri, et äkki tema saab aru, kus ma olen ja oskab välja juhatada. Aga ma ei osanud väga hästi selgitada, kus ma täpselt asun, peale selle, et polügoonil. Jõudsime nii kaugele, et ma läheks tee peale ja hakkaks lihtsalt ühes suunas minema. Mul ei olnud meeles ei märke ega midagi muud erilist, mille järgi joonduda.

Ühel hetkel nägin, et tee pealt, teisel pool orus on majad, kust ajateenijad lähevad välja jooksma. Kuna abikaasa oli toona kapteni auastmega, siis ma mõtlesin, et väga piinlik oleks minna ja neile öelda, et kapteni abikaasa on polügoonil eksinud. Et ise veel sõjaväelase naine ja nende jaoks tuntud alal ja nüüd siis niiviisi...

Seega kõndisin neist mööda sellise näoga, et ma väga hästi tean, kus ma olen ja mis ma teen. Samal ajal muidugi veel mõtlesin selle peale, et ega ikka laskmised või äkki alata, et see oleks veel eriti tore lugu!