EKSIMISE ERI NR 2 | Skaudid soovitavad metsa eksinul puud kallistada

Oluline on, et sa ei läheks oma puust kaugele, muidu tekib uus segadus, et oled uuesti eksinud ja ka puu on kadunud.

Hädamärk on number "3". Kui puu läheduses on teerada, siis tee otsijate jaoks käbidest, kividest, okstest vms teeraja peale kolm joont. Samuti on metsa minnes hea kaasa võtta vile, millega saad anda hädasignaali vilistades kolm korda järjest. Vilistamine peletab eemale ka loomi.

3. HOIA SOOJA

Ära võta seljast ära ühtegi riideeset ega peast mütsi! Ära istu palja maa peale, vaid tee endale kuuseokstest istumisalus - see võiks olla nii paks kui su käsivarre pikkus sõrmedest küünarnukini.

Ja kui jaksu on, siis ehita istumisalusele peale ka varikatus - otsi pikemad toikad (oma puu lähedalt), pane need ringina vastu puud ja hakka nende peale laduma kuuseoksi. Alusta altpoolt - kõigepealt üks ring, siis teine natuke kõrgemale alumiste okste peale jne.

Selline "katusega" onn peab vihma ja kui peaksid poole ehitamise pealt ära väsima või ei jätku lähedal piisavalt kuuseoksi, siis on sul vähemasti natukenegi tuulevarju. Istu alusele, selg tugevasti vastu puud ja pane käed ümber kõverdatud jalgade. Selline asend annab ja hoiab sooja.

Ja veel: enne metsa minekut teavita alati kedagi pereliikmetest või tuttavatest sellest, millal ja kuhu sa plaanid minna.