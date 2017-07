Ekspert: Eestis ei tihka spetsialistid oma arvamusega välja tulla

Eestis elav rootslasest arhitekt ja regionaalarengu ekspert Ulf Johansson näeb siinse maaelu suurima augukaevajana lühiajalist poliitilist visiooni ja konarlikku dialoogi inimestega.

Ulf Johansson on endine linnaarhitekt, kes oma Hiiumaa maakodust planeerib regionaalarengut ja linnajagusid Hiinani välja. Ta on Rootsis pikalt olnud regionaalala ekspert ning teinud kaasa Gotlandi positiivse arengu, kus turistide hulk on aastatega kahekordistunud ja rahvaarv samaks jäänud.

Eestiga on Ulf Johansson seotud olnud üheksakümnendate algusest. “Võiks küsida, mida üks rootslane üldse Eesti asjadest räägib või miks teda peaks kuulama,” sõnab Johansson vestluse käigus, mis toimub eesti keeles. “Aga ma räägin seepärast, et tunnen muret. Kui ma ei hooliks, siis oleksin vait.”