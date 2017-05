Ekspert: keeruline on rästiku käest ühe korragi salvata saada

Täna erutas lugejate meeli lugu Saaremaal mitu päeva kadunud olnud mehest, kellel haiglas avastati 40 puuki ja kolm kuni viis maohammustust.

Maaleht uuris Pärnus Minizood pidavat ja madude hingeeluga kursis olevat Peeter Põldsamilt, kuidas on võimalik, et rästik mitu korda järjest salvata võib?

"Me ei tea ju seda lugu, mis selle mehega tegelikult juhtus ja kuidas ning mis olekus ta sinna sattus," rääkis Põldsam. "See, et ta mitu korda rästiku käest hammustada sai, see on kunsttükk. Keeruline on juba üks kord saada, aga et mitu korda järjest, ta ei saanud olla adekvaatne."

Põldsam kinnitas, et rästikud eelistavad inimest nähes võimalikult ruttu eemalduda. "Hea küll, sa astud ühele peale, saad hammustada, aga teine ja kolmas kord?" Madude sõber pakkus välja, et ainuke viis, kuidas nii mitu hammustust saada, võis olla niimoodi, et inimene ei astu rästiku pealt ära. "Seisad seal jalgupidi rästiku peal, siis on see võimalik, seda küll," pakkus ta välja. "Mis tal siis üle jääb?"

"Mina käin neid kevadeti pildistamas, selleks peab jube ettevaatlik olema ja hiilima, et neid üldse näha ja pildi peale saada," selgitas Põldsam, et rästik on ettevaatlik ja naljalt ligi ei lase. "Ta pidi olema tal jalgupidi peal, see on ainuke võimalus."

Saaremaal kadunud ja neli päeva leitud mehel avastati haiglas kolm kuni viis maohammustust, tema keha oli mürki täis, samuti leiti mehe pealt 40 puuki.