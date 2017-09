EL tervisevolinik fiproniili sisaldavatest munadest: ma ei kavatse sallida, et väheste inimeste kuritegelikud teod seavad kahtluse alla terve meie toidutarneahela

Tänase Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametliku kohtumise teises pooles andis Euroopa Komisjoni tervisevolinik Vytanis Andriukaitis ülevaate fiproniili ebaseaduslikust kasutamisest munade tootmises.

Andriukaitis andis saastunud munade teemal Euroopa Liidu ministritele ülevaate juba tehtud sammudest ja edasisest tegevusest. Lisaks kutsus volinik ministreid 26. septembril Brüsselis toimuvale kõrgetasemelisele kohtumisele, kus arutatakse võimalusi tugevdada Euroopa Liidu võrgustike tööd toiduohutuse tagamiseks ja toidupettuse ennetamiseks. „Me saame probleemiga seoses teha vajalikke järeldusi, mida saame esitleda järgmisel ametlikul nõukogul,“ ütles volinik.

Ta rõhutas: „Ma jään äärmiselt valvsaks ega kavatse sallida olukordi, kus väheste inimeste kuritegelikud teod seavad kahtluse alla terve meie toidutarneahela, mis on Euroopa Liidu üks majanduslikke alustalasid, ja hea maine.“

Maaeluminister Tarmo Tamm sõnas, et Euroopa Liidu kodanike tervis on väga oluline ning eesistujariigina suhtume toiduohutusse täie tõsidusega.

„Kindlasti on vaja veelgi tõhustada koostööd ja infovahetust riikide vahel, et lahendada selliseid kriisisituatsioone kiiremini ja tõhusamalt,“ rõhutas minister Tamm.

Mitmetes Euroopa Liidu riikides on ametiasutused leidnud mune ja munatooteid, mis on fiproniiliga saastunud. Fiproniili kasutatakse veterinaarravimites kassidel ja koertel kirpude, täide ja puukide eemaldamiseks ning putukamürgina prussakate, sipelgate ja termiitide tõrjumiseks. Fiproniili ei tohi kasutada toidutööstuses loomade, sealhulgas kanade peal.

Kuigi inimeste tervisele on oht väike, mõjutavad sellise kuritegeliku tegevuse tagajärjed suuresti tarbijate kindlustunnet: fiproniili ebaseaduslik kasutamine munevate kanade peal on mõjutanud tervet Euroopa Liitu niivõrd, et sadade põllumajandustootjate tootmisprotsess on seetõttu peatatud.

Eestisse on samuti jõudnud vähesel määral fiproniili sisaldavaid munatooteid. Hetkel järelevalveasutused täpsustavad, millisel määral neid tooteid veel Eesti turul on.