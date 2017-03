Elanikud on Kuressaarde Ravila ja Aia tänava vahelisele alale planeeritava hooldekodu ehitamise vastu ning koguvad selle protestiks allkirju.

“Kui selline ehitus ei sobinud Ida-Niidu korterelamute ja lasteaia lähedusse, siis tekib küsimus, kuidas see sobitub tiheasustusega väikeelamute piirkonda?” tahab teada Kuressaare linnavalitsusele pöördumise piirkonna elanike nimel teinud Kätlin Nõgu.

“Inimesed ei mõista, miks tahetakse erivajadustega inimesi Sõmeralt ära tuua, kui alles hiljuti kogu kompleks täielikult renoveeriti. See on justkui haige inimese piinamine. Nad on seal harjunud, nendel on seal hea. Inimesed praeguse hooldekodu naabruses tunnevad neid, annavad neile suvel võimaluse enda juures töödki teha ja raha teenida,” leiab Nõgu.

Aia ja Ravila tänava vahelisele alale tulles ootaks neid Nõgu väitel suur vastuseis ja ebameeldivus, sest naabruskonda läbi käies olid kõik selle vastu. Suurima põhjusena tuuakse välja, et keskkonnas kasvab palju lapsi, kellel ei pruugi siin enam olla ohutu, kirjutab Saarte Hääl.

“Sõmeralt tulnud inimesed võivad hakata hoovidesse sisse jalutama ja inimeste kodurahu rikkuma,” märkis Nõgu.

“Neid inimesi ei võeta linnas omaks, see on fakt. Alles jõulude aegu oli antud asutuse patsientidega suur probleem näiteks Rae Konsumis, kui nad poe kliente terroriseerisid neilt raha küsides, ja kui seda ei saanud, sõimasid inimese viimseni läbi,” meenutas Nõgu vahejuhtumit.