Elavhõbe hakkab meie elust kaduma

“Päästeteenistus? Tulge appi – mul läks kraadiklaas katki!” Selliseid kõnesid tulevat teadlikelt kodanikelt üpris sageli. “Elavhõbe on üks kümnest keemilisest ainest, mis on suurim oht inimeste tervisele,” teatas maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) peasekretär Margaret Chan.

Elavhõbe põhjustab eelkõige lastel aju- ja neuroloogilisi kahjustusi. See on ohtlik ka seedeelundkonnale ja neerudele.

Jube mõeldagi, kui palju kraadiklaase sai lapsepõlves lõhutud. Ilusad läikivad, tõesti elavana näivad metallitilgad said lihtsalt harjaga kokku pühitud ja solgipange valatud. Alla neelama neid õnneks ei kippunud. Kuigi – mõni sajand tagasi kasutati elavhõbedat palaviku puhul, küll mitte termomeetrites, vaid just seespidiselt. Võib arvata, et küllaldase annuse puhul langes haige kehasoojus toatemperatuuri tasemele…