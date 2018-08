Elistvere loomapargi rebased naudivad külmutatud arbuusi, karu kehitab selle peale imestunult õlgu

Ilmaennustus lubab, et homsest annab kuumus järele ja õhutemperatuurid langevad talutavale tasemele. Lisaks inimestele saabub sellega kergendus ka meie ainsa loomaaia ning mitmete loomaparkide elanikele.

"Pakkusime rebastele ja karule ühel päeval kuumuse leevendamiseks külmutatud arbuusi. Olime aga üsna üllatunud, et karu sellest kohe mitte midagi ei arvanud - veeretas ja imestas, et milleks niisugune asi. Rebased aga tundsid küll rõõmu ja matsutasid jahutavat suupistet rõõmsal meelel," räägib RMK Elistvere loomapargi juht Andri Plato.

Pikk kuumaperiood pole loomapargi asukatele kerge olnud, kuid keegi selle pärast ka silmnähtavalt ei kannata. "Kaebusi pole esitatud," naerab Plato.

Kuidas saavad palavusega hakkama loomapargi kõige suuremad elanikud, paksukasukalised ja sasilakalised Euroopa piisonid?

Plato arvates on 500-900 kg kaaluvad piisonid neis Eesti kohta ebaharilikes oludes loomadest vaat et kõige rõõmsamad. Omal ajal elasid piisonid kogu Euroopas kuni Volga jõeni idas ja Kaukaasiani kagus ning neis paigus tuli ikka selliseid pikki kuumaperioode ette. "Ilmselt on nad harjunud," arvab Andri Plato, kuigi ütleb, et piisonite alal ta ennast spetsialistiks ei pea.

Loomulikult on loomapargi töötajad teinud kõik selleks, et loomadel palavuses võimalikult mugav oleks - olemas on varjualused ja karul ka väike veesilm.