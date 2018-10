Elron tasuta ühistranspordi mõjust: Lõuna-Eestis on mitmes peatuses rongisõitjaid kolmandiku võrra vähem

Maaleht tundis huvi, kuidas on tasuta ühistransport mõjunud Elroni rongiliiklusele. Elroni ehk ASi Eesti Liinirongid müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas vastuseks, et pilt on algselt prognoositust mõneti erinev.

“Kui esimesel poolaastal kasvas meie reisijate arv keskmiselt 8%, siis augustis tehti rongidega paraku 2% vähem sõite kui 2017. aastal,” selgitas Kongo.

Ta rõhutas, et tegureid, mis sõitude arvu mõjutavad, on peale tasuta bussisõidu veel.

“Sellegipoolest on viimase kahe kuu jooksul osas peatustes näha olulist kasutajate arvu langust,” ütles Kongo. “Eelkõige puudutab see linnalähipiirkondi, kus bussiliiklus on tihe. Seejuures näeme sõitjate arvu langust kõige enam Tartust lõuna suunas.”

Arendusjuht tõi välja ka võrdluse tasuta ja tasulise bussiliiklusega piirkondade vahel: “Kindlasti tuleb silmas pidada, et meie jaoks väga olulistes piirkondades – Harjumaal, Raplamaal, Lääne-Virumaal – tasuta bussiliiklus ei rakendunud ja seetõttu on ka pilt prognoositust erinev. Lõuna-Eestis on meil mitmes peatuses aastatagusega võrreldes siiski kolmandiku võrra vähem reisijaid.”

Kongo sõnul on praegu vara öelda, kas ja milliseid ümberkorraldusi rongiliikluses teha. “Küll aga tuleb pikemas perspektiivis arvestada, et rongiliiklus saab areneda ja väljumisi saab lisada ikkagi ainult nendes piirkondades, kus sõitjate arv kasvab,” märkis ta.