Saaremaa talunik Kaido Kirst, kelle põllult Kallemäe ja Sakla küla lähistelt botaanikud tuule-päevalille avastasid, polnudki märganud, et osa päevalilli on mõnevõrra teistsugused.

Et tegu on just nimelt tuule-päevalillega, tegi kindlaks Eesti Maaülikooli botaanik Toomas Kukk, kes noppis taime põllult kaasa mullu 30. augustil.