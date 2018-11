EMA kritiseerib lageraiet kaitsealuste nahkhiirte elupaigas

Raie teostati käesoleva suve jooksul Natura 2000 kaitsealade võrgustikku kuuluvas Pärnu jões ühel saarel, mida kasutati aastakümneid tagasi heinamaana. Põllumajandusliku kasutuse lõppedes saar aga metsastus ning on sestpeale pakkunud elupaika mitmesugustele metsaliikidele.

EMA juhib tähelepanu sellele, et nahkhiirte ohustatuse põhjuseks on sobivate, seest õõnsate pesapuude vähenemine. Õõnsate pesapuude säilitamist nõudsid ka keskkonnaameti poolt lageraiele seatud tingimused, millega tööde läbiviijad keskkonnaameti sõnul arvestasid.

EMA koordinaatorid tuvastasid aga saarelt enda sõnul seest õõnsaid kände, mis viitavad õõntega puude raiumisele. Neile hakkasid silma ka mõned seest õõnsad püsti jäetud puud, mille puhul on vaatlejate hinnangul vaid aja küsimus, millal puud ümber kukuvad, sest enam ei ole neil kaitsvat metsamassiivi ümber ja jõesaar on tuultele avatud.

Kodanikuühenduse hinnangul on küsitav, kas selline metsamajandamine vastab praktikas metsaseaduse üldeesmärgile ehk meie metsaressursi säästvale kasutamisele. Metsaseaduse järgi pole mets mitte ainult seal kasvavad puud, vaid ka puude vahel asupaika leidvad elanikud: loomad, linnud, seened, samblikud, metsalilled ja kõik need, kelle jaoks mets on kodupaik.

Kodanikuühenduse meeskond uuris keskkonnaametilt, kas kõnealune tegevus on seadustega kooskõlas ning milline on ameti hinnangul jõesaare lagedaks raiumise keskkonnamõju. Looduskaitsealuste liikide elupaikade hävitamise kõrval toonitas kodanikuühendus küsimust, kas metsamasinate korduv läbisõit Natura 2000 alusest jõest ning sellise tegevuse hõlbustamiseks jõele raiejäätmetest tee rajamine on vastavuses seaduste ja jõe kaitse-eesmärkidega.