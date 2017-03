Emajõel kalastamiseks on kehtestatud uued püügipiirangud

2017. aastal on Emajõel kalastamiseks kehtestatud mitmeid uusi piiranguid, tuletab keskkonnainspektsioon meelde.

Ühe püügikitsendusena on keelatud 15. märtsist 10. maini kasutada Emajõel kalapüügil konksu, millel on rohkem kui üks haru. Samuti on kalapüügieeskirjaga kehtestatud aastaringne keeluala Emajõe lähtest (muulide Võrtsjärve poolseid otsi ühendav sirge) kuni Jõesuu maanteesillani (uus maanteesild).

1. aprillist 30. juunini on Emajõe vanajõgedes ja sootides (alates Pedja jõe suudmest kuni Kärevere maanteesillani) ning 1.maist 15. juunini on Emajões suudmest kuni Koosa jõe alguseni kalapüük keelatud.

Emajõgi läbib Alam-Pedja looduskaitseala, kus kaitse-eeskirjaga on kehtestatud nii kalapüügil kui ka muudel tegevustel (mootorsõidukitega sõitmine ja parkimine, lõkke tegemine, inimeste viibimine jne) mitmeid piiranguid. Näiteks kaitsealal olevates loodusreservaatides on kalapüük ja inimeste viibimine aastaringselt keelatud. Alam-Pedja looduskaitseala Põltsamaa raba sihtkaitsevööndis olevates sootides on 1. veebruarist 30. juunini kalapüük keelatud ja Emajõe luha sihtkaitsevööndis olevates sootides on 15. aprillist 30 juunini kalapüük keelatud. Samuti on keelatud inimeste viibimine eelpool mainitud sihtkaitsevööndites.