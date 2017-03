Emmaste ja Pühalepa ei alusta ühinemisläbirääkimisi

Emmaste ja Pühalepa volikogu juhid teatasid vastuseks Hiiu ja Käina valla juhtkomisjonide kutsele ühinemiste üle läbi rääkida, et ei alusta ühinemisläbirääkimisi.

Põhjenduseks toodi, et Emmaste ja Pühalepa vald keskenduvad sel perioodil pigem niisugustele tegevustele, et jätkata iseseisvate haldusüksustena.

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo tunnistas, et keeldumisotsus tuli tema jaoks üllatusena: “Koosoleku järel jäi mulje, et Hiiu valla ja Käina valla vahel sõlmitud ühinemisleping on nii Emmaste kui Pühalepa valla jaoks vastuvõetav.”

Nimelt toimus 9. märtsil Käina vallamajas Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogude liikmete ja vallajuhtide kohtumine ning infovahetus Hiiu ja Käina valdade ühinemise juhtkomisjoni liikmete jt kaasatud isikutega.

Koosoleku järel pandi Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogu liikmetele teele kutse alustada ühinemiskokkuleppe läbirääkimisi esmaspäeval, 20. märtsil.

Emmaste ja Pühalepa volikogu juhtide vastuses leitakse, et Hiiu valla ja Käina valla juhid tõlgendasid läbirääkimiste ettepanekust lähtunud spontaanset arutelu ennatlikult poolte kokkuleppena läbirääkimisi alustada.

Allikas: Hiiu Leht