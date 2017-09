Endine esikombainer pööras järeltulijatega tülli

Saarte Hääle toimetuse poole pöördus vihale aetud Jossif Tšedreki, kes oma sõnul peatas murdvargad ja blokeerib nüüd autoga nende väljapääsu. Kohapeal selgus, et nõndanimetatud murdvargad on mehe poeg ja lapselaps, kes on otsustanud 40 aastat tühjalt seisnud maja ära remontida.

“Pärast Iirimaalt Eestisse tagasikolimist ja lapseootele jäämist läksin vanaisa Jossifi jutule. Mõtlesin uurida, kas tal oleks midagi selle vastu, kui me selle 40 aastat tühjalt seisnud maja korda teeme ja sisse kolime, ning toona ei olnud tal selle vastu midagi,” rääkis lapselaps Stiina Tšedreki. Sõlmitud sai kinkeleping, mis andis lapselapsele valdustele õigused. Jossif Tšedreki sõnul ei ole ta iialgi andnud luba majas omavoliliseks tegutsemiseks. Politsei kutsumisse Jossif ei usu, sest võimuorganeid ta oma sõnul enam ei usalda. Jossif Tšedreki on ungari rahvusest mees, kes aastakümneid Saaremaal elanud. Nõukogude ajal oli ta hinnatud mehhanisaator ja pikka aega oma töötulemustega ka Kingissepa rajooni esikombainer.

