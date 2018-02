Endine Manija saarevaht Ülle Tamm: tänavu ei saa jääteest rääkidagi, sulavesi on ümberringi

“Ükskord kukkusin enne sadamat jääauku. See oli mõned aastad tagasi. Kõik sellised asjad muudavad äärmiselt ettevaatlikuks,” vastab Ülle Tamm eile Pärnumaal Munalaiu sadamas juhtunud õnnetusele viidates.

Tamme sõnul sõidab hõljuk Manijale ja tagasi liinilaeva graafiku alusel, hommikul ja õhtul, kui tehnilisi probleeme pole. “Igas metsataluski pole nii head ühendust,” ütleb kauaaegne saarevaht.

Tänavu ei saa tema sõnul aga jääteest rääkidagi, sulavesi on ümberringi. “Inimesed elavad sellistes oludes ja sõidavad vastavalt oludele. Mandril, kui on kehv ilm, siis sa valid sõidukiiruse ja jõuad õnnelikult koju. Nii tuleb ka merejääl käituda. Kui vaja, lähed jala, kui ei saa, ei lähe kuhugi. Istud kaldal ja midagi ei juhtu,” on Ülle Tamm veendunud, et inimene ei tohi oma elu ohtu seada.

Ühtlasi viitab ta, et manijalased on targad inimesed, näevad, mõõdavad ja kontrollivad. Kes pole kohalikud, need võivad tema sõnul rohkem merele kippuda.

“Elementaarne on see, et kui hakkad merele minema, küsid sadamavalvuri käest, mis olukord on. Kui sa seda ei tee, siis see on sinu viga,” ütleb naine, kelle kinnitusel elavad inimesed Manijal täiesti normaalselt ja edukalt, on seda kogu aeg teinud.