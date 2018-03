Endine Rimi töötaja: päeva jooksul kõndisin 52 km

Egle Nurmsoo töötab praegu Järve Selveris saaliteenindajana ja on väga rahul. SVEN ARBET

Egle Nurmsoo on hakkaja naine, kes neli aastat tagasi otsustas pealinna kanti kolida ja kandideeris Magistrali Rimisse. Seal selgus, et müüja kõige olulisem omadus on kannatlik vaikimine, juhtugu mis tahes.