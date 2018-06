Endine toiduajakirjanik üritab Eesti nõgesega maailma vallutada

Eestimaine nõgesepulber on juba jõudnud Prantsusmaa poelettidele ning teeb silmad ette ka paljukiidetud spirulinale.

"Rauda on nõgeses kaks ja pool korda rohkem kui spirulinas, samuti kaltsiumi, magneesiumi, vitamiinidekogus ületab apelsinide ja sidrunite tulemused kahekordselt," loetles Ettevõtte HIID looja Margit Kirsipuu "Vikerhommikus" nõgese vägevaid omadusi.

Nõgese kasvatamine söögiks pole midagi uut, seda on juba pikalt tehtud Soomes ja Saksamaal.

"Me kindlasti ei ole hiljaks jäänud, vaid õigel ajal seal teel. Pikalt on ees nii Soome kui ka Saksamaa, aga muu maailm, eriti just Aasia ja ka Araabia, on kindlasti see, kuhu vaadata," ütles Kirsipuu.

Kuula, mida Margit Kirsipuu oma nõgeseärist "Vikerhommikus" rääkis: