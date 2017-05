Energeetika + tööstus = edukas Paldiski

Enam kui kümne aastaga pole Alexela Grupi kinnisvaraarendus Paldiskis jalgu alla saanud, omaniku on leidnud vaid neli krunti 36st, oodatud ekspordiks tootvaid tehaseid ja ühes nendega pudrumägesid linnarahvale pole aga saabunud.

Praegu on Zincpot ehk ärinimega AS Paldiski Tsingipada sisuliselt ainuke toimiv ettevõte juba kümme aastat kliente ootaval tööstusalal.

Ühine nimetaja, miks logistiliselt magusas kohas paiknev tööstusala siiani tuult tiibadesse pole saanud, on kohe pärast arendusprojekti n-ö küpseks saamist alanud üleilmne majanduskriis.

Paldiski tehnoparki arendava Alexela tütarfirma ASi Omakodumaja projektijuht Nikolai Pitšugov nimetab tööstusala eduloo vindumise põhjusena meie kõrget elektrienergia hinda, mis näiteks Soome omaga võrreldes pole põrmugi konkurentsivõimeline.

Pitšugov räägib, kuidas tehnoparki soovis krunti soetada üks Soome küllaltki suure energiatarbega tootmisettevõte. Ettemaks oli makstud, jäi üle leping kinnitada, aga siis kadusid firma esindajad nagu tina tuhka. Lõpuks saadi nendega siiski ühendust ja nad teatasid, et ah – me ehitame oma tehast juba Soome. Et teie elektrihind on niivõrd kõrge, me loobusime. Et hoidke see ettemaks endale, aga meie teile tehast ehita.

Nüüd on Paldiski Ettevõtjate Liit võtnud nõuks koos EASiga teoks teha suurejooneline Paldiskisse investeeringute kutsumise programm, mis selle aasta lõpus peaks kõik sealsed eelised võimalikele huvilistele matemaatiliselt ära tõestama.

“Esialgsete plaanide kohaselt on eesmärk Paldiski elanikkonna suurendamine 10 000ni ja siinse tööviljakuse kahekordistamine aastaks 2030,” kirjeldab Tiit Peedu plaane.