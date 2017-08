Eneseabi ja esoteerikaga tegelevad ettevõtted teenivad kuuekohalisi kasumeid

ERR kaardistas enam kui poolsada ettevõtet, mille tegevusala on seotud eneseabikoolituste või esoteerikakaupade müügiga.

Kõige enam puhaskasumit teenis 2016. aastal neli aastat tegutsenud ja jooga- ning nn teadliku muutuse kunsti õpetaja Ingvar Villidole kuuluv Human OÜ. Seda kogusummas 226 013 eurot, mis võrreldes 2015. aasta numbritega on enam kui viiekordne kasv.

Noorematest tegijatest turul on kuuekohalisi numbreid teinud ka Kuressaares ja Tallinnas tegutsev esoteerikabutiik Must Kass OÜ, mis on oma kolme tegevusaasta jooksul kasumit hüppeliselt kasvatanud. 10 601 euro puhaskasumi asemel 2014. aastal teenis Must Kass OÜ kristallide, ehete ja nn väeesemete pealt 2016. aastal puhaskasumit juba 171 450 eurot. See on kolme aasta peale umbes 16-kordne kasv.

