Enneolematu lugu | Saarlased lõid oma talunike asendusteenistuse

Eestimaa talupidajate keskliidu talunike asendusteenistuse üheksa aasta pikkuses ajaloos juhtus enneolematu lugu, kui kaks Saaremaa asendustalunikku lõid tööandja seljataga konkureeriva ettevõtte.

”Jah, see on küll pretsedenditu,” ütles Eestimaa talupidajate keskliidu asendusteenistuse keskuse direktor Riina Kaldaru, kes oma sõnul kuulis Saare Talupidajate Asendusteenistus OÜ loomisest alles nädal tagasi. ”Mõnes mõttes on see ebalojaalne ja nimekaaperdamine, aga meil on tegevusvabadus ja keelata seda ei saa.”

Salme vallas Suurna külas registreeritud Saare Talupidajate Asendusteenistus OÜ juhatuse liige Maret Jalak ütles Saarte Häälele, et uut asendusteenistust ajendas tegema olemasoleva teenistuse puudulik töökorraldus. Jalak viitas olukordadele, kus Saaremaa talunikud on jäänud asendajata, sest siinsed asendustalunikud olid suunatud tööle mandrile.