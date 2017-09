Epakad jätavad võimlaga hüvasti: teised olid meie peale vihased, et pagana põllumehed on nii tugevad!

Tartu Maarja kirik läheb peagi remonti. Kolmapäeva õhtul jätavad EPA võimlas oma kunagise võistlus- ja treeningkohaga hüvasti korvpallilegendid, kes meenutavad minevikku ja peavad maha sõbraliku võistluse.

Ühe kiriku võimlaks muutmine ei ole üldiselt asjade positiivne käik, aga neile tuhandetele, kes on 50 aasta jooksul EPA Maarja kirikus asuvas võimlas sportinud või võistluseid vaadanud, on see koht Tartu vaimu lahutamatu osa.

Kolmapäeva õhtul on erilist kirikuvõimla tunnet võimalik kogeda viimast korda, sest peagi algavad kiriku põhjalikud taastamistööd.

Endine Maarja kirik ja EPA (hilisem Maaülikool) võimla Heidemanni t ja Pälsoni t nurgal. Tartu, 1967. Tartu Linnamuuseum

„Teised tüdrukud olid meie peale nii vihased, et pagana põllumehed on nii tugevad! Meil oli tehnikum ja töö juba selja taga,“ meenutab võimlas veedetud tudengiaega kunagine Viru kolhoosi peaagronoom Õie Reinberg.

Ta lõpetas EPA agronoomiateaduskonna 1966ndal aastal ja mängis tudengipõlves korvpalli. Reinberg meenutab, et võimlas jätkus ruumi kõigile ja treeningtingimused olid head. „Kõrgust oli, põrand oli korras, soe oli, mida veel tollel ajal tahta.“

Tribüünid olid täis

„Tudengid sportisid tol ajal ikka isuga. Võimlas valitses eriline õhustik,“ meenutab OÜ Männiku Piim juhataja Ain Samarüütel 70ndate aastate keskpaika. Keskkoolipoisina oli tal võimlas toimuvatele Tartu Kalevi mängudele piletit keeruline saada.

Tudengina võistles ta kooli käsipallivõistkonnas teiste liidu põllumajanduskoolidega. „Meie võimla oli ikka korralik ja käsipalli jaoks täismõõtmetega. Suurem kui see, mis TÜ-l kasutada oli,“ meenutab EPA vilistlane.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi fotokogu

Saaremaa põllumajandusameti peainspektor Maie Hõbenael räägib, kuidas tema 70ndate lõppu jäänud agronoomiaõpinguid saatsid jooksutrenn ja võistlustele kaasa elamine.

„Tol ajal olid agronoomia ja metsandus kaks rivaalitsevat teaduskonda. Toimusid võistlused ja need, kes võistkonda ei pääsenud elasid ikka teistele kaasa. Tribüünid tühjad ei olnud ja käis entusiastlik punktide lugemine,“ räägib kunagine tudeng.

Võimla sel nädalal. Lea Saar

„Mäletan, et kui tähed korvpalli mängisid, Gruusia ja Eesti tippude tipud, siis oli ikka paganama tore. Alati seostuvad pallimängudega päikesevarjud. Õhtupäike paistis läbi kõrgete akende alati spordisaali nii mõnusalt,“ kiidab Hõbenael hoonet.

Ta meenutab ka sügisesi tudengipäevi, kus sealsamas toimus vägev Gunnar Grapsi kontsert ja rahvas vaevu ära mahtus.

Lisaks korvpallile valati võimlas higi ka maadlusmattidel, eriti tuntud olid Georg Hackenschmidti mälestusturniirid.

Georg Hackenschmidti I mälestusvõistlused 1969. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi fotokogu

Võimlaga tulevad kolmapäeval hüvasti jätma seal treeninud olümpiavõitja Jaak Uudmäe ning Tartu Kalevist jalad alla saanud legendaarsed korvpallurid Jüri Viigipuu, Aleksei Tammiste, Priit Tomson, Anatoli Krikun, Jaak Lipso, Jaak Salumets, Arvo Lill, Kalle Ilves ja Peeter Kokk.

Meenutatakse vanu aegu ning peetakse vabaviskevõistlus TÜ Rocki esinduse vastu.

Pärast kiriku endisaegse välisilme taastamist, mis plaanide järgi valmib 2019ndal aastal, ei saa Maarja kirikust päris klassikaline kirik.

Sportimisvõimalusi uuesti pakkuma ei hakata, küll aga on võimalik koguduse tegevuste kõrval kiriku ruumides korraldada konverentse, kontserte, vastuvõtte, peielaudasid ning ruumides võivad tegutseda ringid. Taastatud kirikusse on üheaegselt plaanitud nii urnimüür, uus kontsertorel, kui ka väljarenditavad bürooruumid.

Spordi- ja Olümpiamuuseum on koostanud näituse «Maarja kiriku hoone kui Tartu spordi varjupaik» Lea Saar