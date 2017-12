Brexit

Märtsikuu tõi uudiseid Euroopa Liidust lahkuma asutava Suurbritannia pealinnast. Peaminister Theresa May teatas Brüsselile, et nimetab konkreetse kuupäeva, mil Suurbritannia esitab n-ö ametliku lahkumisavalduse, ning selleks on 29. märts.