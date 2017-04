Erametsade omanikud on ühte hoidnud veerand sajandit

Tartus tähistati 21. aprillil Eesti Erametsaliidu juubelit, kus tutvustati aastapäeva puhul välja antud raamatut ning tunnustati liidu arengusse panustanud inimesi ja organisatsioone.

Pidulikul kokkusaamisel tänati kõiki liikmesorganisatsioone, seniseid liidu tegevjuhte ja juhatuse esimehi. Meenete ja mälestusesemetena kingiti raamatuid ja metsameestele kohaseid kirveid.

Erametsaliidu ja Erametsakeskuse ühine tunnustus, Eesti erametsanduse edendaja tiitel anti üle Järvamaal tegutseva Ambla Metsaühistu juhile Toomas Lemmingule, kes oli liidu pikaajaline tegevjuht kõige keerulisemal, enesetõestamise ajal aastatel 1995–2003.

Üritusel esitles Viio Aitsam oma raamatut „Meie, Eesti metsaomanikud”, mis anti välja spetsiaalselt selle aastapäeva puhul. Raamat jäädvustab liidu ajalugu ja seal on esimest korda Eestis lahti mõtestatud taasiseseisvunud riigi erametsanduse olemust.

Eesti Talumetsaliiduna asutatud, nüüdseks Eesti Erametsaliidu nime kandev erametsaomanikke koondav organisatsioon on üks Eesti ühistegevuse lipulaevasid. Täna ühendab liit 20 piirkondlikku metsaühistut ja osaleb Eesti metsaomanike huvidesse puutuvate otsuste tegemises aktiivselt. 25 tegevusaastaga on ühiskonnas saavutatud arvestatava partneri roll ning saavutatud majanduslik iseseisvus.

"Erametsaliidu saavutus on, et oleme riigi tasandil muutunud arvestatavaks partneriks paljudes otsustusprotsessides. Saavutusi ei leia aga ainult paberilt, vaid ka rikkalikult paljudest erametsadest, kus on juba suureks sirgunud metsad, mille istutajaks on tänane omanik," tunneb Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik uhkust metsaomanike üle ning kutsub neid kõiki üles veelgi üksmeelsemalt ühise eesmärgi nimel töötama.

Ta lisab, et just erametsast leiame tänapäeval nii klassikaliselt majandatud metsi kui ka traditsiooniliselt majandatavaid talumetsi, püsimetsana majandatud metsi, teadlikult hoitud loodusmetsi, kogukonna ja oma otseste vajaduste järgi majandatud ning säilitatud metsi.

"Nagu looduskoosluses, nii ka inimühiskonnas tähendab mitmekesisus rikkust, mis näitab tugevust,“ kinnitab Ants Erik.